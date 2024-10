Motorista que invadiu INSS com caminhão não possui habilitação

O motorista que perdeu controle de um caminhão e invadiu o prédio do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), na Vila Bastos, em Santo André, na quarta-feira (9), não é habilitado para dirigir, de acordo com o Boletim de Ocorrência registrado no 1º Distrito Policial de Santo André. Além disso, o veículo estava em condição irregular, motivo pelo qual foi apreendido pela polícia.

O condutor do veículo, Edmilson Jacinto Barros, 48 anos, disse que perdeu o controle do freio na descida da Avenida Doutor Cesário Bastos – via que fica em frente ao edifício do INSS, localizado na Rua Adolfo Bastos.

Segundo um funcionário do Departamento de Trânsito de Santo André, o acidente só não foi mais grave porque uma goiabeira teria impedido que o caminhão avançasse para o interior do prédio, onde estavam os funcionários da repartição. Por segurança, o prédio foi evacuado e o atendimento na agência foi suspenso.

Barros teve apenas um corte em uma das mãos e alguns ferimentos leves no braço, mas um adolescente que estava trabalhando como seu ajudante teve que ser levado para atendimento em um hospital.

“Logo no início da descida o freio perdeu o controle. (Eu) pisava, pisava e não respondia. Graças a Deus, o acidente não foi mais grave”, disse o motorista, que afirmou ainda que todas as quartas-feiras realizava a coleta de recicláveis no bairro, além de recolher esse tipo de materiais também em Mauá.

Foi requisitada perícia do local do acidente e do veículo, para averiguar a alegação de falha nos freios. O caso foi registrado como “dirigir sem permissão ou habilitação” e “lesão corporal culposa na condução de veículo automotor”. A proprietária do caminhão, Elisangela de Melo Oliveira Barros, também foi citada por “permitir direção de veículo automotor a pessoa não habilitada”. O caminhão não tinha seguro.