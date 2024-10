ONG realiza cortes de cabelo na região para confecção de perucas

A ONG (Organização Não Governamental) Cabelegria estará no Grande ABC para realizar cortes solidários de cabelo para a confecção de perucas destinadas a pessoas em tratamento contra o câncer. O calendário começará em Santo André, sábado, no Shopping ABC, das 12h às 22h. No próximo fim de semana, a ação será no sábado (19), no Grand Plaza Shopping, no mesmo horário. Depois, seguirá para São Bernardo, com agenda no dia 21, das 11h às 19h, no Shopping Metrópole, e finalizará no Golden Square, em 26 de outubro, das 12h às 20h.

Além de realizar os cortes, o posto da ONG já vai disponibilizar perucas para quem precisar. A retirada é feita mediante apresentação de laudo médico recente, comprovante da quimioterapia e RG.

“Essa atitude de cortar o cabelo com esse propósito é uma forma de exercer o amor ao próximo e, com certeza, ajuda a resgatar a autoestima das pacientes. Percebemos que vai muito além de estimular a confiança, mas também é instigar a retomada da vida social delas”, explica a co-fundadora e presidente da ONG Cabelegria, Mariana Robrahn. “Muitas mulheres param de ir à igreja, ao mercado. Ficam com vergonha e receio de sair de casa, porque não se sentem confortáveis com outras pessoas as vendo carecas. Já atendemos adolescentes que não queriam mais ir para a escola por causa disso. A queda do cabelo interfere muito na percepção delas sobre si mesmas”, conclui.

O projeto da Cabelegria começou em 2013, quando Mariana e a amiga Mylene Duarte sentiram a necessidade de incentivar mais pessoas a doarem cabelos para pessoas com câncer. “Criamos a campanha nas redes sociais e, para nossa surpresa, viralizou. Em um mês, conseguimos 1.000 doações. Com isso, as pessoas começaram a nos cobrar para saber o que iríamos fazer com todo esse material. Fomos buscar locais para entregar e percebemos que nenhum hospital fazia esse processo de arrecadar e transformar as mechas em perucas”, relembra Mariana.

Ela afirma que a dupla não entendia muito sobre a confecção. Mesmo assim, decidiu dar o pontapé para coletar, triar e destinar as doações.

“Conseguimos um parceiro para nos auxiliar nisso e começamos esse trabalho de forma tímida. No início, eram feitas cinco perucas por mês e entregávamos primeiro para as crianças em tratamento. Depois, conseguimos expandir. Já ajudamos mais de 14 mil pacientes em todo o Brasil e recebemos mais de 420 mil doações de cabelo.”

De acordo com Mariana, promover a ação do corte solidário nos shoppings do Grande ABC tem o objetivo de aumentar a visibilidade da causa, considerando a grande movimentação que há nesses centros comerciais. “O fácil acesso faz com que mais voluntários sejam atingidos e permite que outras pessoas que precisam da peruca consigam retirá-la nesses locais.”

Para a gerente de marketing do Shopping ABC, Flavia Tegão, o vínculo com a ONG reforça o comprometimento do empreendimento com a causa, principalmente durante o Outubro Rosa, mês de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer de colo do útero.

“Promover a saúde e o bem-estar das mulheres em um mês tão representativo reforça nosso compromisso social. Temos o propósito de conectar pacientes, doadores e ONGs, permitindo que todos se ajudem mutuamente. Acreditamos que juntos podemos fazer a diferença e transformar vidas”, comenta Flavia.

CRITÉRIOS

É necessário cortar, no mínimo, 15 centímetros, segundo a ONG Cabelegria. No dia da doação, recomenda-se lavar e deixar o cabelo secar naturalmente.

“A pessoa deve ir sem chapinha. Aceitamos doações de quem tem química, como tintura e progressiva. Os cabeleireiros vão finalizar o corte e nós entregamos um certificado de participação. Caso a pessoa tenha cortado o cabelo em casa e queira levar em um dos postos, nós também aceitamos. Os atendimentos são feitos em ordem de chegada”, detalha Mariana Robrahn.