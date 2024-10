Estado lança cursos de qualificação na região voltados ao setor cultural

A Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas de São Paulo lançou o CultSP Pro – Escolas de Profissionais da Cultura. A proposta visa proporcionar oportunidades inéditas de crescimento e aperfeiçoamento para trabalhadores que atuam nos diversos segmentos da cadeia produtiva da cultura, preparando tanto novos talentos quanto aprimorando as competências daqueles que já estão no mercado.

Ao todo, neste primeiro lote, serão oferecidas 4.070 vagas, em 65 cursos, além de masterclasses, palestras, mostras e laboratórios em 21 municípios, incluindo Santo André, São Caetano e Ribeirão Pires. A iniciativa conta com a gestão do IDG (Instituto de Desenvolvimento e Gestão).

Para participar, os candidatos devem ter, no mínimo, 16 anos e ensino fundamental completo. As formações são voltadas a profissionais dos setores culturais e criativos, e também para aqueles que nunca atuaram na área, devido aos diferentes níveis de aprendizado. As aulas são gratuitas, prioritariamente presenciais, e ocorrerão em todas as regiões do Estado. As inscrições podem ser realizadas pelo site www.cultsppro.org.br. As aulas terão início a partir de 22 de outubro e a carga horária dos cursos varia entre 20 horas e 100 horas.

O CultSP Pro será composto por seis escolas temáticas, além de um programa especial de qualificação, cada uma com foco em diferentes áreas da cultura e economia criativa. A Escola de Artes se dedicará à formação em performance artística, abrangendo dança, teatro musical, circo, ópera e música, além de capacitação técnica para bastidores, como cenografia e produção musical. Já a Escola de Patrimônios e Equipamentos terá foco na gestão e preservação de patrimônio cultural, oferecendo cursos em curadoria, conservação de acervos, educação patrimonial e gestão de museus.

A Escola do Audiovisual, Games e Tecnologias proporcionará capacitação em áreas como produção audiovisual, animação 3D e criação de games, voltada para cinema, TV e novas mídias.

A Escola de Conteúdo, Design e Artes Visuais, por sua vez, oferecerá formação em criação de conteúdo, design gráfico, fotografia e artes visuais. A Escola de Tradições e Expressões Criativas promoverá a qualificação em gastronomia, moda sustentável e artesanato, incentivando negócios criativos baseados em tradições culturais.

Por fim, a Escola de Inovação e Sustentabilidade terá como foco o empreendedorismo, gestão cultural, legislação e idiomas, com ênfase em projetos culturais inovadores e sustentáveis. Além disso, o Programa Qualificação em Artes: Dança e Teatro buscará o aprimoramento de grupos artísticos, promovendo intercâmbios e valorizando as culturas regionais.