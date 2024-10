Dançarina de Ribeirão Pires vai ao Rio Grande do Sul defender título

Pronta para voltar a Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul, e defender o título do campeonato Sul-Americano de Dança, a dançarina de Ribeirão Pires Giovanna Passos, 17 anos, tem se preparado para tentar se consagrar bicampeã da modalidade. A competição será realizada de 16 a 19 de outubro e deve contar com diversas modalidades de dança. Giovanna vai defender as cores de Ribeirão Pires na categoria Jazz, em que levou o primeiro lugar no ano passado.

“Treino das 14h às 20h30 todos os dias, na intenção de realizar uma boa apresentação, com passos de difícil execução”, declarou a dançarina.

O ritmo da adolescente, no dia a dia, não é tão suave como os passos do Jazz. Em meio aos estudos, no curso de produção de moda no Senac, Giovanna sai cedo de casa, por volta das 5h, e em alguns dias volta às 23h30.

O amor à dança não a deixa desistir. Ela mesmo criou a rotina para poder estudar e dançar, sem que uma coisa prejudique a outra. Os treinos são tutorados por Nanci Fonseca.

“Eu fecho os olhos e fico sentindo a música, a voz, os instrumentos. Fico me imaginando dançando, lembrando dos passos. É como se fosse um ritual”, disse a jovem.

Ela escolheu a música Plastic Palm Trees, da cantora Tate McRae. “Eu quero que todos sintam a música como eu.”

Giovanna também vai defender Ribeirão Pires na Copa de Ginástica Rítmica, que ocorrerá entre os dias 1 e 3 de novembro, em Piraju, São Paulo. Nessa disputa, a dançarina se apresentará com número de Ginástica Rítmica, com aparelho bola, na modalidade intermediário e avançado.

da Redação