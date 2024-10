Inscrições abertas para a 3ª Caminhada Sênior do CRI de Ribeirão Pires

Pelo terceiro ano consecutivo, o Centro de Referência do Idoso (CRI) de Ribeirão Pires promove a Caminhada Sênior, que acontece no próximo dia 10 de novembro, a partir das 7 horas, no entorno do Complexo Ayrton Senna (localizado à Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193 - Jardim Itacolomy). O valor da inscrição é R$ 70 e dá direito à um kit com camiseta e squeeze.





Aberto ao público em geral, a 3ª Caminhada Sênior do CRI tem como proposta ser uma atividade física suave e, ao mesmo tempo, aproximar pessoas com um objetivo em comum: a saúde física e mental. Toda verba obtida com o evento será revertida para o custeio da entidade.





Mais informações podem ser obtidas diretamente na sede da entidade (Rua Alferes Botacin, 171 - Núcleo colonial) ou pelo telefone (11) 4828-7065.