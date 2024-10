Julgamento de P. Diddy é adiado para maio de 2025

Mudanças de planos... Sean Combs, conhecido como P. Diddy, está preso desde o dia 16 de setembro. Entre as acusações contra o rapper estão tráfico sexual, conspiração por extorsão e promoção de prostituição. O julgamento que deveria iniciar em breve, foi adiado e deve começar dia cinco de maio de 2025.

Em um tribunal na última quarta-feira, dia 9, Diddy se declarou inocente das acusações. Apesar disso, os juízes encaram que o cantor deve permanecer em prisão até o julgamento, pois ele representaria um risco à segurança, tendo negado dois pedidos de liberdade.

Em meio à toda a polêmica com o nome de Sean, a família dele continua o apoiando. Após semanas, a mãe, Janice Combs, e as irmãs do artista foram à prisão para a primeira visita. De acordo com o site TMZ, a matriarca teria ficado muito emocionada ao reencontrar o filho.

Aumento das acusações

Com várias denúncias de agressão contra Combs, uma delas tem chamado a atenção dos internautas. Isso porque após algum tempo acusando o ex-namorado, Cassie Ventura ganhou reforço público, quando a CNN divulgou um vídeo em que o rapper bate nela, enquanto eram um casal, em 2016.

Após a divulgação das imagens, a defesa de Diddy se posicionou e está acusando o governo de vazar o vídeo para a imprensa. Os advogados Marc Agnifilo e Teny Geragos se manifestaram em um comunicado oficial:

O vídeo vazou para a CNN por um único motivo: ferir mortalmente a reputação e a perspectiva de Sean Combs se defender com sucesso contra essas alegações.