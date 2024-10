Brasil visita Chile em busca de estabilidade

Em momento conturbado e no meio da tabela das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o Brasil tem hoje, no compromisso contra o Chile (21h), uma boa oportunidade para deixar a má fase para trás e iniciar o processo de recuperação, mesmo fora de casa.

A Seleção Brasileira entra em campo para superar a derrota por 1 a 0 para o Paraguai na última Data Fifa, que deixou na quinta posição, com dez pontos. Em oito rodadas disputadas, o time de Dorival Júnior soma apenas três vitórias, mas o treinador destaca o foco da equipe como peça-chave para reencontrar uma sequência de vitórias.

“Só conseguiremos uma saída se todos ajudarem. A ajuda é importante em momentos como esse, e é o que eu espero que aconteça. A Seleção tem qualidade suficiente para voltar a figurar entre as equipes mais respeitadas do mundo. É um caminho complicado, mas quando chegarmos na frente vamos ver que tudo isso valeu a pena”. afirmou o comandante, que espera tirar aprendizados dos últimos resultados negativos.

Para surpreender o time chileno, que ocupa a penúltima colocação, com cinco pontos, o Brasil entrará em campo com peças diferentes no elenco. O lateral-esquerdo Abner e o atacante Igor Jesus farão suas estreias pela equipe, já como titulares.

De acordo com Dorival, os atletas não devem ver a responsabilidade como um peso a mais. “Os treinos nos mostraram coisas boas. Todo mundo concentrado para que possamos fazer jogos em um nível diferente dos últimos desempenhos”, disse o treinador.