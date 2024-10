João Gomes surpreende doador do Criança Esperança e canta Elba Ramalho e Geraldo Azevedo

Emoção rolando solta... Nesta quarta-feira, dia 9, está rolando o espetáculo do Criança Esperança com histórias de projetos beneficiados ao longo dos anos. Ao contar a trajetória de um doador constante do programa, ele revelou ser fã de João Gomes. Para a surpresa do público, o cantor subiu ao palco.

Começando com uma abertura em homenagem a Milton Nascimento, o cantor de piseiro interpretou o clássico Canção da América. Em seguida, os telespectadores receberam mais novidades.

Elba Ramalho e Geraldo Azevedo subiram ao palco do Criança Esperança para apresentar um mix de canções marcantes de artistas nordestinos. Para a alegria dos fãs, o trio agitou com muita dança.