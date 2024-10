Gilvan vai promover ‘ajustes’ no time para dar início ao governo

Prefeito eleito no primeiro turno em Santo André, no domingo, Gilvan Junior (PSDB) disse nesta quarta-feira que pretende promover mudanças no primeiro escalão da administração ao assumir a cadeira no Executivo, em 1º de janeiro de 2025. O tucano, todavia, assegurou que os ajustes serão pontuais e que a intenção é manter a base da gestão Paulo Serra (PSDB), seu padrinho político.

“É um processo natural de continuidade. As pessoas querem isso. É um time que a gente vai manter. Ajustes pontuais podem ser feitos. A cidade é dinâmica e a gestão precisa ser dinâmica. Ajustes necessários serão feitos, mas a manutenção da equipe é um dos diferenciais do nosso grupo e a gente vai continuar”, declarou Gilvan em entrevista concedida ao Diário. “Muda o capitão, mas o time é o mesmo.”

O prefeito eleito não quis antecipar nenhum nome, mas adiantou que pode recrutar vereadores para o primeiro escalão – a coligação do tucano assegurou 18 das 27 cadeiras do Legislativo. “Temos grandes quadros na Câmara. Com certeza alguns integrantes serão convidados para ser secretários do governo”, assegurou.

Projeto a ser encaminhado à Câmara até dezembro por Paulo Serra deve propor reforma na estrutura administrativa. As duas principais mudanças serão a renomeação da Secretaria de Meio Ambiente para Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas e a criação da Subprefeitura de Paranapiacaba, duas promessas de campanha de Gilvan. Ele assegurou que nenhum cargo será criado. “Vamos fazer remodelagem para organizar a administração”, afirmou.

Paulo Serra não deve ocupar nenhum cargo oficial na futura gestão do pupilo, eleito no domingo com 221.410 votos, ou 60,98% dos válidos, mas Gilvan já disse que vai recorrer aos conselhos do padrinho durante seu mandato.

“Paulo Serra, no Estado de São Paulo, é um grande líder. Deve receber convites (para ocupar cargo público). Mas cabe a ele decidir o futuro político. Tenho certeza de que vai continuar na vida pública. Aqui em Santo André, onde eu puder, vou querer sempre ele do meu lado. Agradeço muito as oportunidades que ele me deu”, declarou Gilvan, que ocupou diversos postos estratégicos na atual administração desde 1997.

Sobre suas prioridades ao assumir o mandato, Gilvan foi comedido. Antecipou, todavia, que já trabalha no planejamento para que possa entregar, no primeiro ano de sua gestão, 12 grandes obras. “Uma obra por mês”, programou, citando a inauguração do Hospital da Vila Luzita já em janeiro e o complexo viário Santa Teresinha em 18 de abril, aniversário de Santo André.

‘BAIXARIA’

Gilvan revelou que se surpreendeu negativamente com os “ataques” dos opositores na busca pelo voto. Ele não citou nomes, mas o recado foi para o vice-prefeito dissidente Luiz Zacarias (PL), terceiro colocado no pleito, e o vereador Eduardo Leite (PSB), quarto. “A baixaria acabou derretendo algumas campanhas, porque o andreense não quer saber disso.” O tucano elogiou nominalmente os adversários Bete Siraque (PT), que ficou em segundo, e Coronel Edson Sardano (Novo), o lanterna. “Foram limpos. Fizeram propostas.”