Jornalista de São Caetano é finalista em concurso

Nadador amador, o jornalista Fernando Motomitsu, de São Caetano, representa a cidade em competições em piscina e águas abertas na categoria master. Fora da água, avançou à final do 1º Prêmio Carrascoza Sesi-SP com o microconto Nadador olímpico.

A iniciativa do Sesi São Paulo tem o objetivo de incentivar a criatividade literária e oferecer aos participantes a oportunidade de desenvolver suas habilidades técnicas e artísticas, além de fomentar maior apreciação pela literatura.

O concurso foi dividido nas categorias infantil (11 a 14 anos), juvenil (15 a 17 anos) e adulto (18 anos ou mais), e cada participante pôde inscrever até três microcontos inéditos, em uma única categoria, com produções originais.

A lista dos participantes classificados foi divulgada no dia 27 de setembro. O concurso foi realizado por três Estações Sesi de Cultura Cosmópolis, Santa Rita do Passa Quatro e Atibaia, do qual Motomitsu participa.

Os cinco participantes finalistas de cada categoria serão premiados, e um deles será escolhido para receber um e-reader.

Os trabalhos classificados serão publicados em uma antologia editada em formato eletrônico, disponibilizada nos sites das Estações Sesi de Cultura e site do Sesi, no dia da premiação.