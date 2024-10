Lisa Marie Presley relata, em livro de memórias, ter sofrido abuso sexual do ex-namorado de sua mãe quando era criança

Atenção, a matéria a seguir conta com relatos fortes que podem causar gatilhos e sensibilidade no leitor.

Lisa Marie Presley revela ter sofrido abuso sexual de Michael Edwards, ex-namorado de sua mãe, Priscilla Presley. O relato feito pela filha única de Elvis Presley, que morreu em janeiro de 2023, está em seu livro de memórias From Here to the Great Unknown. A obra foi finalizada por sua herdeira, a atriz Riley Keough.

Segundo informações da revista People, Lisa Marie relembra a época em que Priscilla namorou Michael por seis anos entre o final da década de 1970 e começo de 1980. A famosa escreve que o ator tinha um temperamento horrível e chegou a agredi-la algumas vezes. Quando era criança, Edwards supostamente ia até seu quarto à noite e, quando já estava maior, ele a tocava e batia muitas vezes, ao ponto de deixar hematomas.

Lisa Marie detalha a primeira vez em que supostamente sofreu abuso sexual, quando tinha apenas dez anos de idade:

Acordei e o encontrei de joelhos ao lado da minha cama, passando o dedo na minha perna sob os lençóis, e se eu me mexia, ele parava ? então eu me mexia.

O ator teria dito a ela que iria ensinar o que aconteceria quando eu ficasse mais velha, colocado a mão entre suas pernas, a beijado e saído do quarto. A artista decidiu ir até sua mãe e contar o que havia acontecido, o que fez com que Priscilla confrontasse o namorado. Mais tarde, ela foi até a filha dizendo que ele gostaria de pedir desculpas. Lisa Marie então se deparou com o ator com aparência mal-humorada.

Ele disse: Sinto muito, mas na Europa é assim que eles ensinam as crianças, então era isso que eu estava fazendo. Eu não sabia o que dizer. Eu sempre me sentia mal por ele quando ele se desculpava. Eventualmente, ele me tocava e me batia, dizendo para eu não olhar - Não olhe para mim, ele dizia, não vire a cabeça. Presumo que ele estava se masturbando.

Michael ainda teria usado a justificativa de estar bêbado ou que a filha de sua namorada estava, na verdade, flertando com ele, ao se desculpar quando Lisa Marie mostrou à mãe suas nádegas machucadas.

A revista ainda relembra que, no livro Priscilla, Elvis, and Me, publicado em 1988, Michael descreveu uma tarde que passou na piscina com Lisa Marie enquanto ainda vivia um romance com a mãe da artista.

Ela inocentemente jogou os braços em volta de mim, e nós estávamos pulando para cima e para baixo. Fiquei excitado. Uma sensação de mal-estar surgiu lentamente na boca do meu estômago. Eu estava desejando Lisa sexualmente.

A filha do Rei do Rock reagiu à declaração em 2003, quando concedeu uma entrevista à Playboy:

- Eu sei que ele escreveu um livro e disse que cobiçava meu corpo em desenvolvimento quando eu saía de uma piscina. Ele tentou entrar no meu quarto e ser inapropriado enquanto estava bêbado.