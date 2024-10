P. Diddy tem outro pedido de liberdade provisória negado

Na última terça-feira dia 8, o TMZ revelou que a defesa do produtor musical Sean Combs, o P. Diddy, entrou com um pedido de liberdade provisória argumentando que o cliente não apresenta nenhum risco de fuga do país, ao contrário do que os promotores federais alegaram. A solicitação foi negada pela justiça.

Incluindo essa, já houveram outros três pedidos de liberdade provisória para Diddy. Os juízes rejeitaram as solicitações, considerando que ele representa um perigo para a comunidade e para as testemunhas.

De acordo com o site, caso o pedido fosse aceito, Combs pagaria fiança de cinquenta milhões de dólares e se comprometeria a receber apenas visitas de familiares, além de enviar diariamente ao tribunal um registro assinado desses visitantes enquanto aguardasse o julgamento em sua mansão em Miami. Outras condições sugeridas pelo rapper, caso fosse liberado, incluíam evitar qualquer contato com testemunhas conhecidas do júri e submeter-se a testes de drogas semanais.

Lembrando que Puff Diddy está detido desde 16 de setembro no Centro de Detenção Metropolitano, no Brooklyn, nos Estados Unidos, enfrentando acusações que incluem incêndio criminoso, tráfico sexual, associação criminosa, agressão e extorsão. Ele se declarou inocente.