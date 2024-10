Inflação de serviços sai de 0,24% em agosto para 0,15% em setembro, diz IBGE

A inflação de serviços - usada como termômetro de pressões de demanda sobre os preços - passou de um aumento de 0,24% em agosto para uma alta de 0,15% em setembro, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Os preços de itens monitorados pelo governo saíram de queda de 0,12% em agosto para elevação de 1,01% em setembro.

No acumulado em 12 meses, a inflação de serviços passou de 5,18% em agosto para 4,82% em setembro, a mais baixa desde junho de 2024, quando era de 4,49%, informou André Almeida, gerente do Sistema Nacional de Índices de Preços do IBGE.

A inflação de monitorados em 12 meses saiu de 5,58% em agosto para 5,48% em setembro, a mais baixa desde julho de 2023, quando estava em 3,64%.

O IPCA de setembro ficou em 0,44%. A taxa acumulada nos 12 meses terminados em setembro foi de 4,42%.