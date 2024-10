Andressa e Nasser anunciam nascimento da filha após susto: Cesárea tranquila

Andressa e Nasser anunciaram nesta quarta-feira, dia 9, o nascimento da primeira filha, Sarah. Através das redes sociais, o casal contou que a bebê veio ao mundo no dia 25 de setembro, mas apenas agora se sentiram confortáveis para anunciar.

Com um vídeo do dia do parto, em que mostraram o momento em que Sarah nasceu e o rosto da pequena, Andressa explicou que os batimentos da herdeira não estavam dos melhores e, por conta disso, a médica optou por uma cesárea.

Para nós o amor chegou mais cedo! Sarah nasceu! Dia 25/09. Completávamos 33 semanas e 4 dias. Como compartilhei com vocês, estava internada na UTI á alguns dias aqui no Santa Joana por conta da pré-eclâmpsia e tentando estabilizar a pressão. Porém? na manhã do dia 25, os batimentos da nossa pequena não estavam dos melhores, foi quando a equipe entrou no quarto avisando que? Chegou a hora! O parto acontecerá em duas horas!

Segundo Andressa, a cesárea foi tranquila e a pequena nasceu com pouco mais de dois quilos e 43 centímetros.

Sarah nasceu! Às 12:12h, com 2020kg e 43cm. O parto foi uma cesárea tranquila e repleta de muito amor! Pela minha obstetra Daniele Esteban e por toda a equipe do Santa Joana!

Em seguida, ela explicou o motivo de ter compartilhado só agora a notícia do nascimento:

Tanto eu como a Sarah fomos direto aos cuidados da UTI. E por conta de reestabelecer nossa saúde (física e mental), aguardamos o momento certo para compartilhar com vocês tudo o que aconteceu nessas últimas semanas. A mamãe recebeu alta nesse último final de semana e a Sarinha ainda está em evolução na UTI neo Natal. Está evoluindo á cada dia e cada pequena conquista faz nosso coração vibrar! Logo venho aqui contar TUDO para vocês!