Zé Love, Sacha Bali, Zaac e Caue Fantin estão na terceira roça de A Fazenda 16

Fogo no feno! A formação da roça da terça-feira, dia 8, contou com combinação de votos feita por várias das peoas. Com isso, Sacha Bali, que não participa da Prova do Fazendeiro, Zaac e Cauê Fantin foram enviados para a berlinda em A Fazenda.

O dia da última terça-feira foi repleto de conversas da estratégias de como seriam as escolhas da terceira roça da temporada. Com uma reunião com as peoas da Fazenda que decidiram em salvar as mulheres no Resta Um.

Começando a formação da roça, Camila Moura, dona do lampião, escolheu o poder laranja e por isso foi a primeira a fazer uma ação na noite. Pela decisão, a ex de Lucas Buda estava imune à indicação da fazendeira. Logo em seguida, Júlia Simoura mandou Zé Love direto para os banquinhos.

Antes de iniciar a indicação individual cara a cara, Sacha Bali abriu o poder dado por Camila. Todos os votos recebidos pelo ator seriam contados como dois. Sem muita espera, já na primeira pessoa, Suelen Gervásio escolheu o peão para a berlinda.

Ao final, Sacha recebeu 32 votos, por conta do poder do lampião, Fernanda e Gizelly também foram indicadas por algumas pessoas. O ator puxou da baia Zaac, que iniciou o Resta Um. Pela estratégia quem foi para o último banquinho foi Cauê Fantin.