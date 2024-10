Estilista sul-caetanense homenageará Mauricio de Sousa na SPFW

O estilista sul-caetanense Rafael Caetano retorna às passarelas da SPFW (São Paulo Fashion Week), no próximo dia 19, às 16h, para fechar uma série de homenagens a personalidades brasileiras. Para a coleção de verão, que será apresentada na SPFW N58, edição que traz o retorno do evento ao Parque do Ibirapuera, Rafael Caetano escolheu Mauricio de Sousa, um de seus maiores ídolos e um dos mais importantes desenhistas do Brasil, para ser o homenageado de sua marca homônima na semana de moda brasileira. A coleção recebe o nome do cartunista.

Reconhecido por gerações, Mauricio de Sousa auxiliou na alfabetização de milhares de crianças, desenvolvendo o hábito de leitura nos brasileiros desde cedo – e sempre foi uma das grandes inspirações para Rafael Caetano, que aprendeu a ler e a escrever com as histórias retratadas nos almanaques e gibis da Turma da Mônica. O designer escolheu a Faculdade Santa Marcelina, na Capital, para a sua graduação em moda, justamente porque a instituição estava diretamente conectada com o desenho.

“Para mim, o desenho é a ferramenta mais importante do processo criativo da marca, que busca sentido na ilustração para compor suas coleções e contar suas histórias”, explica o estilista.

A ideia é que a coleção possa chamar a atenção para a vida e a obra de um dos mais importantes cartunistas da cultura nacional, que encanta gerações e está firme e forte na memória afetiva de muitas pessoas.

“Vamos focar em sua história, mais do que nos personagens, embora uma narrativa se misture à outra, claro. Traremos uma coleção sofisticada, elegante, delineada por segmentos que se interseccionam entre a alfaiataria e o streetwear, que consiga trazer em sua narrativa a celebração da vida de Mauricio de Sousa, que no próximo ano completará 90 anos. É muita história, uma trajetória linda e potente”, finaliza Caetano.

Ainda há ingressos disponíveis, em poucos setores.

Esta edição fecha uma trilogia de expressividades, iniciada em novembro de 2023. A primeira apresentação falou sobre música e trouxe a composição e a arte do cearense Belchior como pano de fundo. Para este trabalho, desfile da marca para a mais importante semana da moda nacional, a coleção recebeu o título Coração Selvagem, inspirada no álbum de mesmo nome do cantor, lançado em 1977. O Diário realizou a cobertura da apresentação, que aconteceu no Komplexo Tempo, no bairro da Mooca, na Capital.

A segunda teve a literatura como inspiração e apresentou a escrita cursiva e signos presentes nos textos de Mário de Andrade. O desfile, também acompanhado de perto pelo Diário, destacou o vínculo especial do escritor com a Capital, cidade que foi palco de sua vida e obra, e que também é reconhecida como um dos grandes centros culturais do mundo. Entre as citações mais presentes estavam Amar, Verbo Intransitivo e o clássico Pauliceia Desvairada.

O ESTILISTA

Rafael Caetano desfilou por quase dez anos na semana de moda Casa de Criadores, principal evento dedicado à moda autoral brasileira e também reconhecida por lançar novos talentos. O estilista fez sua estreia na SPFW com a coleção Dandismo, movimento que surgiu no século 18 na Inglaterra, falando sobre o homem que dedica sua vida à moda e ao vestir, antes do início da trilogia que homenageia personalidades brasileiras. Esta é a quarta participação dele na SPFW.

Rafael Caetano vive em Madri, onde cursa mestrado em “Estudos LGBTQI+”, o primeiro do gênero no mundo, na Universidade Complutense de Madri, dentro da Faculdade de Serviço Social. Além de estilista, Caetano é professor de moda no Senac Lapa Faustolo e no Centro Universitário Belas Artes, também participa como coordenador de oficinas culturais em unidades do Sesc, além de ser consultor e facilitador no Sebrae e no Instituto Rio Moda.

Além da ligação do estilista com o Grande ABC, o homenageado na SPFW-N58 também tem sua trajetória marcada na região, em especial com o Diário. Em diversas ocasiões, Mauricio de Sousa falou de sua relação com o suplemento infantil Diarinho desde seu início, em 1972, quando também era responsável por produzir as ilustrações das capas. Ele contou que a editora do suplemento passava a pauta do principal assunto do jornal na semana e ele trabalhava dando espaço para as chamadas de capa, sendo tudo feito em um dia só. Geralmente, os assuntos giravam em torno de datas importantes tanto da família como históricas.

“Estava buscando jornais que pudessem se interessar não só pelas tirinhas, mas que tivessem um suplemento de qualidade. E cheguei ao Diarinho com meus personagens”, lembrou. “Às vezes eu mesmo vinha com minha Kombi até Santo André para trazer o material”, contou. “O Diarinho faz parte da minha vida e da minha história.”

Mauricio disse que, naquela época, produzia praticamente sozinho os conteúdos. Hoje ele conta com 400 profissionais de criação. “Foi nesta experiência com os suplementos infantis dentro dos jornais que pude chegar aos milhares de leitores em um contato semanal. Assim meus personagens caíram no gosto do público e ficaram cada vez mais conhecidos.”

Com 60 anos de vida profissional, Mauricio Araújo de Sousa nasceu em Santa Isabel, no Estado de São Paulo, no dia 27 de outubro de 1935. Na infância, em Mogi das Cruzes, o autor já desenhava em cadernos escolares. Mudou-se para a Capital com 19 anos, iniciou sua trajetória jornalística no jornal Folha da Manhã (atual Folha de S.Paulo), onde produzia matérias policiais. Em 1959, criou seu primeiro personagem – o cãozinho Bidu –, na Folha da Tarde. Com as tiras de Bidu e Franjinha, publicadas na Folha da Manhã, Mauricio iniciou, de fato, sua carreira.

Na Folha da Manhã, o desenhista criou personagens como Cebolinha, Piteco, Chico Bento, Penadinho, Horácio, Astronauta etc. A personagem mais famosa de suas histórias, a Mônica, apareceu pela primeira vez em 1963, tendo sua própria publicação em 1970. Com publicação em mais de 30 países, a Turma da Mônica existe há mais de cinco décadas no Brasil, figurando sempre entre as mais vendidas.

O desenhista ainda defendeu, durante entrevista em 2023, o jornal impresso como forma de leitura, mesmo que as vendas deste tipo de veículo tenham diminuído desde o início de sua carreira.

“Nada substitui o impresso, que você pega, leva, junta, põe na estante e não precisa de recursos eletrônicos. É uma coisa que, com os cuidados devidos, fica eterna. Sempre que se quer refazer uma emoção, basta ler de novo e de novo. Com a Turma da Mônica impressa, continuamos conversando com o público de todas as idades”, finalizou.