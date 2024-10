Momento em que Raquel Brito passa mal na prova de fogo em A Fazenda é divulgado

A TV Record exibiu no programa ao vivo da última segunda-feira, dia 7, em A Fazenda, o momento em que Raquel Brito passou mal durante a Prova de Fogo, culminando em sua saída do programa para ser hospitalizada. O momento aconteceu quando ela estava fazendo a prova acompanhada de Suelen, sua dupla na dinâmica, e começou a ficar com falta de ar, escolhendo desistir da prova.

No vídeo, é possível ver a influenciadora angustiada e não conseguindo finalizar a atividade. Logo depois, Suelen questiona a amiga se ela prefere desistir da prova e então a apresentadora Adriane Galisteu percebe o que está acontecendo.

- Raquel, você está bem? Precisa de ajuda?, questionou Galisteu.

- Eu estou passando mal, respondeu Raquel.

A agora ex-fazendeira responde já deitada no chão e então os médicos entram para auxiliá-la. Ela é levada em uma maca e não retorna ao programa, sendo que sua saída foi anunciada na tarde de segunda-feira, dia 7.

Também na segunda-feira, o perfil oficial de Raquel publicou uma declaração médica afirmando que a participante apresentou dores no tórax, o que a fez deixar o programa. O texto ainda diz que ela está passando por diferentes exames e segue em tratamento e repouso.

A participante Raquel Brito Santos de Oliveira apresentou episódio súbito de dor torácica. Está passando por exames laboratoriais e de imagem, recebendo tratamento medicamentoso e necessita permanecer em repouso e hospitalizada neste momento, diz o comunicado.

Na legenda da publicação, os administradores da rede agradeceram as mensagens de apoio.

Agradecemos por todas as mensagens de melhoras para a nossa Raquel e aproveitamos para informar que ela está sendo assistida por uma equipe médica qualificada!

Mais cedo, sua equipe negou diversos rumores do porquê ela estaria hospitalizada e reforçou na publicação que os internautas só deveriam levar em conta as informações dadas pelas redes oficiais de Raquel.

Ela continua sob cuidados da equipe médica, não está entubada, não sofreu infarto e não está grávida. Qualquer atualização será comunicada.