São Caetano anuncia retorno ao cenário dos torneios virtuais

O São Caetano anunciou na tarde desta segunda-feira o retorno da iniciativa Operação São Caetano E-Sports, um projeto de integrar o clube de futebol com as disputas profissionais dos esportes digitais. Anteriormente, a equipe já teve uma equipe do jogo Counter Strike, em 2022, mas o projeto foi encerrado no mesmo ano.

De acordo com a nota oficial publicada pelo Azulão, as disputas do mundo virtual se assemelham ao trabalho realizado dentro de campo, mas também promovem a inclusão. “Uma das particularidades dos jogos digitais é sua acessibilidade, por não limitar a competição a equipamentos específicos e deslocamento para encontrar outros atletas. O mundo é seu estádio e seus parceiros e competidores podem estar em qualquer lugar.”

O anúncio do São Caetano revela que o projeto terá, no mínimo, equipes em três jogos: EAFC, Free Fire e Valorant. Até o momento, o clube não informou como funcionará o processo de criação das equipes.

“Essa iniciativa coloca o São Caetano na vanguarda de um movimento esportivo inovador, que promete não apenas redefinir a maneira como as competições são encaradas, mas também criar um ambiente no qual qualquer pessoa possa sonhar em se tornar campeã”, afirma o clube na publicação.