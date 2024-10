Kanye West e Bianca Censori estão separados

Acabou? Conforme o site TMZ, o relacionamento entre Kanye West e Bianca Censori estaria acabado. O casal estava junto há quase dois anos, mas ao que parece, estariam vivendo um processo de divórcio. De acordo com o veículo eles estariam contando a amigos próximos sobre a separação há semanas.

Segundo o TMZ, por conta do divórcio, a arquiteta teria voltado ao seu país natal, Austrália, para ficar com a família. Do lado do rapper, ele estaria planejando se mudar para o Japão após a concretização do fim do relacionamento.

Não se sabe ainda sobre o motivo do possível término, mas os dois não são vistos mais juntos há algum tempo. Kanye já está na capital japonesa há alguns dias e, sem a esposa. Vale pontuar que eles eram inseparáveis, já que sempre apareciam juntos em todos os eventos possíveis.