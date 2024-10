Santos visita Goiás atrás do topo da Série B

Com a vaga no G-4 assegurada, o Santos segue na corrida pela ponta da Série B do Brasileiro e, hoje (21h), no Centro-Oeste, encara o instável Goiás, com expectativa de alcançar a 16ª vitória e ultrapassar o líder Novorizontino, que tem 54 pontos.

Apesar das oito rodadas invictas no torneio, que levaram o time ao segundo lugar, com 53 pontos, a torcida santista segue insatisfeita. O técnico Fábio Carille tem enfrentado vaias na Vila Belmiro nas últimas rodadas por causa do desempenho abaixo do esperado do Alvinegro, que hoje tem a possibilidade de se redimir.

Mesmo com as críticas, o Peixe chega animado para o duelo após triunfo por 1 a 0 contra o Operário-PR, na última rodada. Já o Goiás somou apenas uma vitória nos últimos sete compromissos. em vem de empate sem gols com o Coritiba – é o 12º colocado, com 38 pontos.

No primeiro turno, o confronto entre as equipes mostrou-se equilibrado, mas o Peixe saiu com a vitória por 2 a 0, com o primeiro gol (contra, do goleiro Tadeu), saindo apenas aos 35 minutos do segundo tempo.

Sem desfalques consideráveis, a tendência é de que Carille mantenha o time que foi utilizado nas últimas rodadas.