Charge - 6 de outubro de 2024

O Grande ABC vai às urnas hoje, das 8h às 17h, para escolher prefeitos, vice-prefeitos e vereadores que vão conduzir as sete cidades pelos próximos quatro anos (2025-2028). Na região, 2,148 milhões de pessoas estão aptos a votar no 1º turno, de acordo com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), dos quais 1,143 milhão de mulheres e 1,005 milhão de homens.

Em três dos sete municípios (São Caetano, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra), que não ultrapassam 200 mil eleitores, a corrida eleitoral termina obrigatoriamente hoje. Nos demais (Santo André, São Bernardo, Diadema e Mauá) haverá 2º turno – marcado para daqui a três semanas – caso nenhum dos candidatos às prefeituras atinja mais da metade dos votos válidos, excluídos os brancos e nulos, na primeira etapa.