Leston Jr. revela reformulação no Santo André de olho em 2025

Com contrato renovado para a temporada 2025, o técnico Leston Junior participa, juntamente com a diretoria do Santo André, do planejamento para as competições, com destaque para a Série A-2 do Paulista e a Série D do Brasileiro.

De acordo com o treinador, a torcida andreense pode esperar reformulação considerável no elenco, apesar de confirmar, sem revelar nomes, que alguns jogadores que atuaram na Série D deste ano terão os contratos renovados. “Buscaremos qualificar o time em todos os setores. Temos competições equilibradas e competitivas, então precisamos nos reforçar bem para ir atrás dos objetivos”, disse.

Anunciado em abril, após a queda para a Série A-2 do Paulista, o técnico terá, desta vez, período de pré-temporada para preparar a equipe – o elenco retorna aos treinamentos em novembro. “Agora conheço e entendo o clube. Sei da exigência e a representatividade da camisa do Santo André. Participar do processo de montagem aumenta nossas perspectivas”, afirmou ele, ao destacar que a meta principal do Ramalhão será o retorno imediato à divisão de elite do Paulista.