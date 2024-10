Em São Bernardo, Afonso Padilha realizará stand-up 'Ninguém se importa'

O Teatro Lauro Gomes de São Bernardo recebe o comediante Afonso Padilha que promete gargalhadas no próximo dia 25. Localizado no Bairro Rudge Ramos, o stand-up de comédia contará com duas sessões, às 19h30 e 21h30.

Segundo as divulgações do espetáculo, que aborda de forma hilária detalhes do cotidiano, esta é a sétima vez em que o artista marca presença na cidade.

É possível adquirir ingressos pessoalmente, na bilheteria da Rua Helena Jacquey, 171, ou pelo site https://www.bilheteriaexpress.com.br/ingressos-para-afonso-padilha-em-sao-bernardo-teatro-lauro-gomes-comedia-stand-up-437399882264509.html.