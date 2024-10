Evaristo Costa revela detalhes após descobrir doença: Me sinto definhando

Que situação! Evaristo Costa revelou detalhes de sua vida após ser diagnosticado com a Doença de Crohn. Durante sua participação no podcast PodCringe, o apresentador relatou detalhes sobre a sua condição autoimune.

Ao longo da conversa, o jornalista contou que acabou perdendo 22 quilos por conta do tratamento:

- Eu cheguei a 99 quilos, mas estava com 99 porque estava tomando corticoide, que incha demais. Os médicos chegaram à conclusão de que os corticoides não fazem efeito em mim, aí cortaram o remédio. Eu perdi 22 quilos em três semanas. Eu me sinto definhando. É como eu me defino para o médico. Todos os dias eu me sinto definhando. Perco meio quilo por dia. Posso comer qualquer coisa, mas não para dentro de mim. A alimentação não para dentro de mim. Ela sai de dentro de mim, então não me dá os nutrientes que eu preciso.

Além disso, ele falou sobre as dificuldades que enfrenta:

- A última vez que eu fui internado foi por causa de uma infecção nas amígdalas que se transformou em uma sepse, porque eu estava com a imunidade no pé.