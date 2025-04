Eminem é oficialmente avô! Herdeira do rapper anuncia nascimento do primeiro filho

A família aumentou! Nesta sexta-feira, dia 4, Hailie Jade, filha do rapper Eminem, anunciou através das redes sociais que o seu primeiro filho, fruto do casamento Evan McClintock, nasceu.

A notícia foi divulgada através do feed do Instagram. Hailie compartilhou dois registros do bebê revelando o nome completo e a data em que ele veio do mundo: Elliot Marshall McClintock.

Feliz data prevista para o parto//3 semanas, pequeno, escreveu ela, completando com um emotion de coração.

Vale lembrar que Eminem revelou a gravidez de sua filha durante um dos seus clipes.