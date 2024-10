Nesta terça-feira, dia 1º, foi confirmado que a Princesa Beatrice está a espera de seu segundo filho com o marido Edoardo Mapelli Mozzi.

A princesa de 36 anos de idade, que deu à luz sua primeira filha, Sienna Elizabeth, em setembro de 2021, compartilhou a notícia por meio de um comunicado do Palácio de Buckingham no Instagram da Família Real com uma foto

do casal.

Sua Alteza Real, a Princesa Beatrice e o Sr. Edoardo Mapelli Mozzi têm o prazer de anunciar que estão esperando seu segundo filho juntos no início da primavera; um irmão para Wolfie, de oito anos, e Sienna, de três anos. Sua Majestade, o Rei, foi informado e ambas as famílias estão encantadas com a notícia, dizia o comunicado!