Cármen: antes preocupação era com desinformação e IA; hoje, há outras e 'até maiores'

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Cármen Lúcia, disse na noite da segunda-feira, 30, que antes a maior preocupação para o pleito municipal de outubro era o alcance da desinformação potencializada pela inteligência artificial, mas que hoje há outras e "até maiores". "Há seis meses atrás, todo discurso era que o problema dessa eleição seria inteligência artificial. Não foi", afirmou.

Ela também afirmou que conta com o "imprevisível" nas eleições municipais de outubro, o que inclui condições climáticas. "O previsível nós estamos trabalhando, o imprevisível vamos trabalhar na hora", comentou.

Cármen citou preocupação com a estiagem no Norte do país. "Lá as estradas são rios e temos que garantir que o eleitor tenha acesso pleno", disse a ministra em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura.