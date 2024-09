Ator de American Horror Story morre dois meses após descobrir doença

Que tristeza! Gavin Creel morreu nesta segunda-feira, dia 30. O ator, que fez parte da série American Horror Story, descobriu uma doença há dois meses, mas não resistiu. O anúncio veio por parte do The New York Times e confirmada pelo parceiro, Alex Temple Ward.

Vencedor do prêmio Tony Awards em 2017, ele foi diagnosticado com um sarcoma melanótico metastático da bainha do nervo periférico, um tipo de câncer no nervo.

Vale pontuar que o artista era conhecido pelas suas atuações no teatro norte-americano, a Broadway. Fez parte de grandes peças como Eloise no Plaza, La Cage aux Folles, Mary Poppins, The Book of Mormon e Waitress. Em 2021, se arriscou na televisão, ao fazer parte de dois episódios da série American Horror Story.