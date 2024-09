Alef Manga tenta retomar carreira após 360 dias de suspensão por manipulação de resultados

O atacante Alef Manga, do Coritiba, cumpriu 360 dias de suspensão por participar de um esquema de manipulação de resultados e pode voltar ao futebol na sexta-feira, contra o América-MG, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Foi justamente contra o time mineiro que Manga recebeu o cartão amarelo que o levou à suspensão. "Passa um filme pela minha cabeça. É algo que me machuca muito. Quando aconteceu isso comigo, a única coisa que fiz foi pedir um abraço para minha mãe e chorei muito", afirmou o atacante ao GE.

O jogador de 29 disse que temeu ser banido do futebol. "Sempre quis jogar pelo Coritiba e fiquei com medo de não poder fazer mais o que amo, mas Deus me deu uma segunda chance", afirmou Manga, que demonstrou arrependimento. "Sinceramente não sei o que rolou na minha cabeça, mas fiz uma coisa gravíssima. Tenho a noção dessa gravidade."

Revelado pelo Santos, o atacante disse que treina fisicamente desde outubro e que retornou ao Coritiba em março. "Sei que não é a mesma coisa de treinar com o grupo. Independente de ter ficado 10 meses sem jogar, sei que posso ajudar, pois me cuidei ao máximo."

Além de buscar retomar o ritmo de jogo depois de tanto tempo parado, ele precisará reconquistar a confiança dos companheiros de time e da torcida do Coritiba. "É com tempo, trabalho e dedicação. Falei com os meus companheiros e pedi perdão a eles também peço perdão aos torcedores. Espero que dê tudo certo, pois temos condições de conquistar o acesso."

O Coritiba tem 41 pontos na Série B, e o primeiro time na zona de acesso é o Mirassol, com 47. A retomada da carreira de Alef Manga em outro desafio já que seu contrato com o clube paranaense termina no final do ano. "Fico preocupado, pois o meu contrato está para vencer em dezembro, mas me identifico muito com o clube e quero, sim, permanecer por aqui por muito mais tempo."

Alef Manga tem passagem pelo futebol português (Oliveirense) e cipriota (Pafos), mas o clube que ele mais defendeu foi o Coritiba. Foram 29 gols e 12 assistências em 79 partidas pelo time. Além disso, ele terminou como artilheiro da Copa do Brasil de 2023, ao lado de Tiquinho Soares (Botafogo), Pedro (Flamengo) e Lorran (Nova Mutum), todos com cinco gols.