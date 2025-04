Santo André e São Caetano no Prêmio Cidade Esportiva

Santo André e São Caetano conquistaram na manhã de ontem o Prêmio Cidade Esportiva. O evento aconteceu durante o Arnold Sport Festival, na Capital.

A solenidade buscou agraciar os 14 municípios do Estado São Paulo que mais fomentaram a acessibilidade do cidadão nas inúmeras atividades esportivas durante os anos de 2023 e 2024. A premiação teve como critério também o tamanho da população de cada município.

Para Jobert Minhoca, secretário de Esportes e Prática Esportiva de Santo André, a premiação é uma consequência do investimento da cidade na área. “O principal é continuar colocando o povo para mexer o corpo, e retardar cada vez mais a necessidade da população de buscar as unidades de saúde por problemas físicos”, afirma. Santo André foi uma das cidades que garantiram o prêmio entre os municípios com população acima dos 500 mil habitantes.

Ainda de acordo com Minhoca, Santo André possui mais de 300 pontos, entre escola de esportes e centros de atividade física, com capacidade de atendimento de mais de 50 mil pessoas, além de superar o número de 1.000 atletas assistidos pela Prefeitura.

Já na categoria de cidades entre 150 mil e 200 mil habitantes, São Caetano levou um dos troféus.

O secretário da SELJ (Secretaria Municipal de Esporte Lazer e Juventude) de São Caetano, Mauro Chekin, foi quem representou o município no evento realizado no centro de convenções do Expo Center Norte. “Nossa cidade recebe um prêmio relevante, principalmente por termos realizado programas de políticas públicas voltadas a atividades para idosos, PCDs, mulheres, incluindo todas as faixas etárias”, ressaltou Chekin.