Jojo Todynho surge em clima de romance durante viagem à Califórnia

O amor está no ar! Jojo Todynho usou as suas redes sociais para postar fotos de sua viagem para Califórnia. Em mais de dez registros, a cantora mostrou que estava muito bem acompanhada, já que em um dos cliques, ela apareceu em clima de romance e beijando um homem misterioso.

Na legenda da publicação, Jojo apenas escreveu:

Tieta do Agreste!

Em conversa com o Portal Leo Dias, Jojo revelou como conheceu o novo namorado. Segundo ela, os dois já se conheciam e agora se reencontraram.

- Logo depois que saí da Fazenda, eu fiz propaganda para um aplicativo [de namoro], o Bumble, eu conheci ele no aplicativo no início de 2021. Eu só fiz cagada de 2021 pra frente, ele também teve os devaneios da vida dele. Agora, depois de 3 anos, a gente voltou a se falar.

Kleber, o novo amor de Jojo, é empresário e mora nos Estados Unidos. A cantora revelou que viajou ao país para acompanhar o show do Usher, e acabou encontrando o amado.

- Eu já tava com uma viagem marcada por conta do intercâmbio que eu ia a fazer, mas acabei nem fazendo. Mas eu vi que tinha o show do Usher e, como eu tinha ingresso para o show, acabei indo já que eu estava com passagem comprada.