Milo Ventimiglia será papai pela primeira vez aos 47 anos de idade

Esperando a cegonha... No dia 29 de setembro, a esposa de Milo Ventimiglia anunciou que está esperando um bebê com o ator norte-americano. O famoso será papai pela primeira vez aos 47 anos de idade.

Jarah Mariano compartilhou nas redes sociais dois cliques em que aparece de biquíni no mar sentada em cima de uma prancha de surfe, exibindo a barriguinha. Na legenda, escreveu:

Bebê a bordo.

Milo e Jarah se casaram em 2023 em uma cerimônia intimista. O ator é conhecido por seu papéis nas séries Heroes e This is Us, além dos filmes Rockly Balboa e Creed 2.