Deboche após dinâmica e Júlia se sentindo traída... Veja o que rolou na madrugada de A Fazenda 16

Os jogos da discórdia nos realities quase sempre não têm um fim agradável e, em A Fazenda 16 não foi diferente. Na noite do último domingo, dia 29, os participantes tiveram que colocar adjetivos uns nos outros como competitividade, preguiça, soberba, cinismo, fofoca entre outros, o que rendeu pano para a manga.

Deboche de Raquel

Durante a dinâmica, Raquel Brito escolheu não ficar quieta e escolheu dar cinismo à Vanessa, com uma mega justificativa.

- Eu vejo você como o armário lá da cozinha: parada, de enfeite, sem fazer nada! Você não se posiciona, explicou a peoa.

Raquel ainda debochou dos outros participantes que tem medo de se posicionar e acabam na roça.

- Venha cá, qual de vocês tem medo de ir pra a roça? Quem aqui tem medo de ir para a roça? Porque eu não tenho! Se alguém colocasse minha foto lá, eu não ficaria triste, disse.

Júlia se sentindo traída após dinâmica

Durante a dinâmica, a participante Júlia ficou revoltada por receber plaquinhas de pessoas que ela pensava serem suas aliadas. Luana e Larissa deram preguiça para a peoa.

- Pode me chamar de fiscal, sou mesmo, mas nunca vi Júlia fazendo absolutamente nada e nem se dispondo a aprender, justificou Luana.

Em conversa com Gui e Suelen, Júlia relembrou momento do jogo e se mostrou bem desconfortável com virada de jogo das participantes.

- Hoje eu me senti muito exposta por pessoas que eu achava que eram minhas aliadas, hoje acho que não posso confiar. Eu me senti muito otária, iniciou a peoa.

- Eu estou me sentindo meio traída, assim. Um sentimento de traição real. Eu esperava isso de qualquer pessoa, agora as meninas que eu estou, a gente está jogando o mesmo jogo que eu estava, do nada. Com um tanto de gente, com tanto adversário declarado apontar para mim, finalizou a atriz.

Eita que o dia promete!