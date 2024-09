Alexandre Padilha e Paulo Teixeira fazem campanha pela região

Os ministros Alexandre Padilha (PT), de Relações Institucionais, e Paulo Teixeira (PT), do Desenvolvimento Agrário, participaram no sábado das campanhas dos candidatos petistas em Santo André e Mauá, Bete Siraque e Marcelo Oliveira, respectivamente.

Pela manhã, os ministros realizaram uma caminhada pelo Centro andreense ao lado de Bete, onde conversaram com comerciantes locais e pediram votos para a candidata.

No período da tarde, os representantes do governo federal foram à Mauá pedir votos para o prefeito e candidato à reeleição Marcelo Oliveira. Os petistas realizaram uma caminhada no Jardim Oratório e no Jardim Colúmbia. Essa foi a segunda vez que Padilha visitou o município nos últimos 15 dias.

“Vamos eleger nossos companheiros e companheiras para que o Grande ABC cresça cada vez mais. O Brasil voltou com o presidente Lula (PT) e vamos seguir fortalecendo nossos municípios”, declarou Padilha.