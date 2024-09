Após polêmica de agressão, MC Ryan surge agarradinho com filha e ex-namorada, Giovanna Roque

O nome de MC Ryan segue dando o que falar nas redes sociais após a polêmica de agressão contra a ex-namorada e mãe de sua filha, Giovanna Roque. Os registros foram publicados por Leo Dias e tomaram a web, mas o cantor e a influenciadora parecem já ter se resolvido.

Neste domingo, dia 29, os dois surgiram juntinhos nos Stories do funkeiro, eles ainda estavam com a filha. Na primeira foto, Ryan escreveu:

Tudo vai passar.

Em um segundo registro, os dois aparecem brincando com a herdeira e sorridentes com a situação. Importante lembrar que Giovanna já se pronunciou sobre o assunto e tentou inocentar o ex.

O caso aconteceu em abril de 2024, quando o cantor se irritou com a então namorada e lhe deu um chute na cabeça. Ele ainda precisou ser contido por outro homem, que evitou que Ryan jogasse uma mala em Giovanna. Nenhuma queixa foi prestada pelo caso.

Uma das celebridades que se pronunciou sobre o assunto foi Mel Maia, ex-namorada de MC Daniel, que é próximo de MC Ryan. Em uma publicação no Instagram, onde a repercutia a fala do funkeiro de que ele é filho de Deus, a atriz alfinetou:

Esses filhos de Deus...

Mais tarde, Daniel gravou uma sequência de Stories como possível resposta para a colocação da ex-namorada.

- Sou um moleque sossegado, sabem que polêmica e briga não é comigo, fazia isso há uns dois anos. Mas volta e meia uma pessoa faz questão de tentar supor algo, plantar algo na cabeça das pessoas ou tentar me atingir, começou Daniel.

- Eu não respondo, não falo nada porque sei que não vai acrescentar nada na minha vida. Mas me deixa quieto. Se tiver que soltar o pino da granada e falar tudo que tenho para falar, mostrar o que tenho para mostrar, vou me sentir mal porque vou acabar com a carreira da pessoa.