Gato Preto anuncia término com Bia Miranda, posta foto em motel e gera caos na web

Na madrugada deste domingo, dia 29, Gato Preto, que estava namorando Bia Miranda há alguns meses, anunciou que está solteiro e publicou uma foto em um motel, ao lado de uma morena misteriosa e causou um belo bafafá nas redes sociais.

Nos Stories do Instagram, Gato Preto anunciou a decisão ao responder aos comentários de que a neta da Gretchen estaria querendo esquecer o ex ao assumir namoro com ele.

- Vamos viver? Já era. Vocês têm que entender que eu não sou os ex dela. Eu solteiro é diferente, só não deu certo. Simples.

Na sequência, em sua própria conta, Bia explicou que não sabe o verdadeiro motivo para o término. No entanto, tudo aconteceu muito recentemente, enquanto os dois estavam curtindo uma balada com amigos.

- Por que seu relacionamento com o Gato Preto acabou? Não sei. Realmente, eu não sei. Não entendi. Surtou.

- Estávamos na balada, todos casados. Ele falou que ia buscar uns amigos que chegaram e eu não fui. Por quê? Muita gente, lotado, estava muito calor. E aí ele fez isso umas duas vezes. Ele começou a passar mal, porque, estava muito calor.

Bia ainda disse que eles foram chamados para um camarote, mas, como já estava com as amigas, ela achou melhor continuar onde estava, mas não proibiu o ex de subir.

- Aí eu vim um cara, ele me falou para chamar ele [Gato Preto] e o cara chamou ele, acho que ele arrumou um camarote. Não sei. Aí ele [Gato Preto] falou: Vamos lá. E eu falei: Eu não vou, eu vou ficar aqui. Eu já estou aqui curtindo.

- Ele estava sem camiseta, aí ele colocou a camiseta e sentou no sofá p**o, emburrado. Eu pensei que ele tinha sentado porque estava passando mal. Aí ele falou: Não me encosta. Aí eu fui lá onde as meninas estavam, fiquei conversando com elas.

- Aí rolou uma briga entre ele e um cara, fui lá defender ele, uma outra mulher se envolveu. Enfim, o maior bololó. Aí a gente foi embora, não, ele foi embora. E todo mundo estava tentando entender porque ele tava p**o. Ele falou para minha amiga: pergunta para Bia porque a Bia sabe. E eu não entendi até agora. O motivo? Eu não sei.

Mais tarde, Buarque, ex-namorado e pai do filho de Bia Miranda, postou um Story rindo, o que rapidamente foi relacionado com a situação. E aí veio mais uma rebatida: Gato Preto decidiu expor as dificuldades financeiras que Rafael sofreria:

- Todo respeito. Estou solteiro. Quero saber de perreco com você não, branquelo. Volta para sua ex, você mandando mensagem para ela todo dia. Pedindo para pagar cachorro, pedindo para pagar seu carro. Pedindo para pagar segurança. Está duro? Enfim. Quero viver do meu jeito agora. Aproveita para volta com ela, porque você não para de manda mensagem para ela.

Irritada com as acusações, Bia explicou que ainda tem contas divididas com Rafael, isso porque os dois ainda precisam quitar as casas que compraram, além de se ajudarem para cuidar de Kaleb. Mas afirmou que não é responsável por mais nada.

Depois que todo o bafafá tomou a web, Nicoly Rodrigues, mãe do filho de Gato Preto, se pronunciou nas redes e disse que o influenciador não se apresentou no teste de DNA que foi agendado.

Além disso, ela indicou que o ex de Bia Miranda não pagou a pensão e está devendo dinheiro a ela, indicando que ele deveria focar em seus próprios problemas ao invés de causar na internet.