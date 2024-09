Antonio, filho de Aline Wirley e Igor Rickli, se emociona ao cantar no Altas Horas

Quanta fofura! Antonio, filho de Aline Wirley e Igor Rickli, participou do Altas Horas do último sábado, dia 28, ao lado dos pais. Ao longo do programa, ele encantou não apenas a plateia, mas também os telespectadores com seu carisma e fofura.

Antônio, de dez anos de idade, fez sua estreia como ator na novela Família É Tudo. Ao ser questionado sobre como está sendo trilhar o caminho artístico, ele respondeu:

- Nos primeiros momentos, estava dando aqueles passos diferentes, meio de insegurança. Estava um pouco nervoso. Errar me dava muita vergonha. Mas foi passando o tempo e fui perdendo esse medo? E fui trabalhar.

O filho de Aline e Igor ainda contou que em seu tempo livre gosta muito de ouvir música, está sempre cantando e também ama brincar com seus amigos e com os irmãos, Will e Fátima. Para o programa, ele preparou com os pais uma performance da música Fico Assim Sem Você, de Claudinho e Buchecha.

Antônio acabou se emocionando enquanto cantava o final da música. Ele contou que estava muito feliz de estar no palco do Altas Horas e agradeceu Serginho Groisman pelo convite:

- É porque é muito bom estar aqui, eu nunca imaginava que poderia estar aqui nesse palco incrível com toda essa gente, inclusive com você, Serginho. Obrigada por me convidar.