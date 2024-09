Governo de SP reabre 69 parques no Estado amanhã, incluindo São Bernardo

O governo de São Paulo, por meio da Semil (Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística), fará a reabertura de 69 parques estaduais nesta segunda-feira (30), incluindo o Parque Estadual Águas da Billings, em São Bernardo.

As Unidades de Conservação são administradas pela Fundação Florestal e estavam fechadas desde o dia 1º para priorizar a prevenção e combate a incêndios durante este período crítico de seca.

A decisão foi tomada após uma reunião do gabinete de crise do governo e baseia-se nas condições climáticas previstas para os próximos dias e no grau de risco de incêndios florestais.

Outras 13 unidades de conservação permanecerão fechadas pelo menos até 12 de outubro. São parques localizados em áreas sem chuva e com focos de incêndio no entorno, que exigem ainda dedicação intensiva para evitar queimadas.