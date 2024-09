‘Se não fosse pelo Desafio de Redação, não estaria na faculdade’

O comprometimento com os estudos foi o recurso que Victor do Carmo, morador de Diadema, encontrou para traçar seu futuro. Por causa da pandemia, ele percebeu que tinha dificuldades para aprender algumas matérias e decidiu focar integralmente na recuperação dos conteúdos perdidos.

Um ano depois de ser um dos destaques do Desafio de Redação 2023, promovido pelo Diário, e ganhar uma bolsa universitária na FSA (Fundação Santo André), o estudante relatou como o concurso literário foi capaz de mudar sua vida.

“Senti na pele o que foi a pandemia. Eu estava praticamente terminando a escola e não sabia resolver uma operação de fração. Eu vi aquilo e pensei que não poderia permitir isso. Comecei a estudar por conta.”

Ele se empenhou em revisar matérias para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e Fuvest, para ingressar na USP (Universidade de São Paulo). Nesse processo, também se candidatou para o Desafio de Redação.

“Eu já estava praticando bastante. Fiz o texto e, alguns meses depois, recebi a notícia de que eu tinha ganhado a bolsa de 100% na FSA. Isso foi um ‘adianto’ para mim. Se não fosse pelo Desafio de Redação, eu não estaria na faculdade hoje em dia”, destacou o jovem, que cursa engenharia e pretende se especializar em mecânica.

Para ele, é importante que cada vez mais alunos se engajem no concurso literário do Diário, que pode ter um retorno decisivo.

“Isso pode fazer a diferença na vida, ainda mais para a gente que vem de um lugar mais pobre. Para mim, foi muito importante, ainda mais em um momento em que eu não via muitas oportunidades. Eu peguei o estudo como uma ferramenta para mudar de vida e agora eu estou conseguindo caminhar por essa lógica”, detalhou Victor do Carmo, que almeja fazer até doutorado.

RETA FINAL

As inscrições para a 18ª edição do Desafio de Redação já estão na reta final e as folhas oficiais só podem ser solicitadas até amanhã, quando se encerra o prazo. Até o momento, são 301 escolas participantes e 162.462 solicitações. Neste ano, os candidatos devem escrever sobre “O impacto da Inteligência Artificial na vida real”.

É permitida a participação de alunos do ensino fundamental, ensino médio, EJA (Educação de Jovens e Adultos) e telessala, professor ou membro da comunidade com o ensino médio completo. Mais informações podem ser consultadas no site (www.dgabc.com.br/desafioredacao) ou pelos telefones (11) 4435-8133 ou (11) 4435-8172.