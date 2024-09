Novo casal? Larissa e Sacha dão primeiro beijão durante festa em A Fazenda 16

Rolou o primeiro beijão em A Fazenda 16! Sacha Bali e Larissa Tomásia já estavam dentro de uma panela de pressão por alguns dias, com a tensão lá em cima e os outros trocando olhares e palavras que davam a entender que alguma química poderia estar rolando.

No entanto, foi só durante a festa do reality que a peoa decidiu tomar uma atitude e dar uma pressionadinha no peão. Larissa pediu um beijo do ator, dizendo que seria apenas um, mas o artista voltou a negar, defendendo que estava focado em seu jogo.

- Você tem noção do que está fazendo, né? Em rede nacional... Parece que tu vai morrer! Eu não vou te obrigar a nada!, disparou Larissa.

Na sequência, Tomásia disse que o peão, então, deveria ir embora e deixá-la sozinha. Porém, Sacha não conseguiu se afastar. Uepa!

- Se eu falar que não quero, eu estou mentindo... Querer eu quero, mas eu vim aqui com um foco muito forte e a gente ficar vai atrapalhar tanto meu jogo quanto o seu.

Depois do vai e vem, Sacha deu um beijão em Larissa, que ficou toda bobinha durante a festa.

Mas não parou por aí! Fernando contou para MC Zaac que Gizelly disse que gostaria de ficar com o cantor, algo que não foi tão bem recebido pelo artista.

Na verdade, Zaac confessou que está em paz e não gostaria de ficar com a advogada. Na conversa, Babi aconselhou o amigo a conversar com Gizelly e deixar toda a situação mais clara.