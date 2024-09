Leidy vence duelo em Estrela da Casa e se livra da berlinda; Gael é eliminado

Último duelo no Estrela da Casa! É isso mesmo, nesta sexta-feira, dia 27, aconteceu a última disputa, dessa vez, entre três participantes: Nicole, Gael e Leidy. E é claro que mais uma vez eles soltaram o gogó sem medo!

Depois de causarem um certo climão ao escolherem Leidy na última quinta-feira, dia 26, após serem colocados no duelo por Lucca, Nicole e Gael chegaram com os ânimos à flor da pele. Mas já dá para comemorar, né? Afinal, não foi nada fácil chegar até a última semana do reality.

Mais uma vez, os participantes tiveram seu momento de brilhar e conquistar o coração dos fãs do programa. Nicole escolheu a música Pássaro de Fogo, de Paula Fernandes. Já Gael, preferiu Back to Black, de Amy Winehouse. Por sua vez, Leidy soltou o vozerão na canção Vem Com Josué Lutar em Jericó, original de Corinhos Evangélicos.

Depois de muita tensão, Ana Clara anunciou que estava Leidy salva da berlinda, mas, infelizmente, Gael precisou se despedir do reality na última semana.