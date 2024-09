Sinfônica de Santo André se apresenta no Municipal

A Orquestra Sinfônica de Santo André leva ao Teatro Municipal Maestro Flavio Florence neste fim de semana o Concerto de Concertos. Sob regência do maestro Abel Rocha, as apresentações neste sábado, às 19h30, e no domingo, às 11h, terão um programa formado pelas obras Concerto Místico para Cello e Orquestra, de Alexandre Guerra, composto especialmente para o violoncelista André Micheletti – que será o solista –, e Concerto para Orquestra, do compositor húngaro Belá Bartók.

A apresentação traz ainda um roteiro visual especial que vai acompanhar, em tempo real e de modo lúdico, a orquestra com a explicação sobre as obras e suas características, preparado pelo compositor Maurício Bonis. Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados com uma hora de antecedência na bilheteria do teatro. Cada pessoa tem direito a dois ingressos.

Alexandre Guerra, que compôs o Concerto Místico para Cello e Orquestra, é um compositor nascido em São Paulo em 1971, cuja produção se divide entre criações musicais para filmes e obras autorais destinadas à sala de concerto. O compositor reúne neste sábado mais de 30 obras de concerto e 130 trilhas sonoras compostas em colaboração com diretores como Jayme Monjardim, Bruno Barreto e Pascal Cuissot em filmes e séries como O Tempo e o Vento, The American Guest (HBO) e Blue Brazil (Disney).

O violoncelista André Micheletti, solista do programa, tem duplo doutorado pela Indiana University em violoncelo e violoncelo barroco, e foi bolsista da Capes-Fulbright em seus doutorados. É mestre em violoncelo e pedagogia do violoncelo pela Northwestern University em Chicago, e bacharel em violoncelo pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), sob orientação de Antonio Lauro del Claro. Atualmente, André Micheletti é professor de violoncelo e música de câmara do Departamento de Música da FFCLRP-USP (Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo).

Já o Concerto para Orquestra é uma das obras mais conhecidas e populares do compositor Bartók, que nasceu mais de 100 anos antes de Guerra, em 1881. Béla Viktor János Bartók, compositor e pianista húngaro, se destacou como pesquisador de música folclórica da Europa Oriental. Faleceu em Nova York, em 26 de setembro de 1945.

Em Concerto para Orquestra, o compositor criou uma peça que coloca todos os integrantes como solistas, exibindo o virtuosismo dos seus músicos. O nome da obra, inclusive, se deve ao fato de um instrumento, ou um grupo deles, frequentemente se opor, como solista, à orquestra. Além disso, o trabalho combina elementos da música erudita ocidental e da música folclórica, especialmente húngara.