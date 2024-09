Grande ABC recebe reforço de 652 professores na rede estadual

A rede estadual de educação do Grande ABC vai ganhar mais 652 professores para o ano letivo de 2025 – no Estado serão mais 12 mil educadores. Os docentes foram aprovados no concurso público para professores dos anos finais dos ensinos fundamental e médio, realizado no segundo semestre de 2023. A lista de aprovados foi publicada no Diário Oficial de São Paulo na última quinta-feira (26).

Com 264 docentes, a diretoria de ensino de São Bernardo, que responde também por São Caetano, recebeu o maior número de educadores na região. Na sequência aparecem as delegacias de ensino de Santo André (147), Diadema (127) e Mauá (114). O concurso prevê o chamamento total de 15 mil profissionais, porém ainda não há previsão para a convocação dos outros 3.000 educadores.

Segundo a Seduc (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo), com a nomeação oficializada, esse grupo de docentes está apto a participar do processo de atribuição de aulas para o ano letivo de 2025 nas escolas e nas 91 Diretorias de Ensino, previsto para o fim deste ano.

As matérias a serem ministradas por esses professores são as de língua portuguesa, língua estrangeira inglesa, arte, educação física, história, geografia, biologia, física, química, matemática, ciências e educação especial. As disciplinas de português e matemática têm maior carga horária e, por este motivo, tiveram mais oportunidades.

As vagas são divididas em jornada ampliada de trabalho docente (40 horas semanais) e jornada completa de trabalho docente (25 horas semanais). De acordo com a pasta, os salários iniciais são de R$ 5.300 e R$ 3.312,50, respectivamente. Conforme evolução funcional, os professores podem atingir remuneração de até R$ 13 mil na rede estadual.

No total, cerca de 290 mil profissionais se inscreveram no concurso. Os candidatos foram avaliados em questões de múltipla escolha discursivas relacionadas aos temas do currículo paulista e à metodologia de ensino. Para o exame prático, a Seduc definiu o envio de uma videoaula sobre o componente curricular de interesse em atuação.

O concurso para contratação de professores efetivos realizado no ano passado quebrou um jejum de nove anos no Estado – o último processo seletivo tinha ocorrido em 2014. Por quase uma década, os docentes foram contratados em caráter temporário, ou seja, só podiam ficar no cargo por até dois anos.

A seleção foi autorizada no início de 2022, ainda na gestão do ex-governador João Doria (PSDB), mas o edital só foi lançado em maio de 2023 pela gestão do atual governador do estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos).