Pessoas com 70 anos ou mais são 9,7% do eleitorado do Grande ABC

Mais de 230 mil eleitores com 70 anos ou mais estão aptos a votar neste ano na região. Esse contingente corresponde a 9,7% do eleitorado do Grande ABC, formado por quase 2,149 milhões de pessoas. Para essa parcela, o voto não é mais obrigatório, conforme estabelece a Constituição Federal. No Estado de São Paulo, essa faixa etária representa 10% do eleitorado paulista, ou 3,4 milhões de pessoas.

Segundo o portal de estatísticas eleitorais do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Santo André é o município com o maior número de eleitores acima de 70 anos no Grande ABC. São 79.943 votantes, o que corresponde a 13,7% do total. Na sequência aparecem São Bernardo (69.460), Diadema (28.291), Mauá (27.234), São Caetano (16.592), Ribeirão Pires (7.105) e Rio Grande da Serra (1.951).

Se o eleitor com 70 anos ou mais não comparecer à urna, não precisará justificar a ausência e poderá votar normalmente em eleições futuras se assim desejar. A situação é diferente para quem tem entre 18 e 69 anos. Nesse caso, quem não vai às urnas fica em débito com a Justiça Eleitoral. Se deixar de votar por três eleições seguidas tem a inscrição eleitoral cancelada, o que impede o cidadão de exercer vários direitos.

“Embora as pessoas a partir dos 70 anos tenham a facultatividade do voto, contar com a sabedoria dessa parcela da população nas eleições incentiva outras gerações a se envolver com o processo de escolha dos representantes, fazendo a diferença na construção de um futuro que valorize todas as gerações”, disse a chefe da seção de Acessibilidade do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo), Gabriela Fabre.

A servidora aposentada Terezinha Souza, de São Bernardo, completará 76 anos na próxima quinta-feira, três dias antes do 1º turno. Ela vota todos os anos. “Acho muito importante votar para escolher aquele que vai nos governar e direcionar os rumos de nossa cidade, Estado ou País”, disse a aposentada, que vota na Escola Estadual Professor Carlos Pezzolo, situada na Vila do Tanque.

Trata-se de um público bastante sensível à qualidade da gestão municipal, já que demanda serviços públicos e pressiona áreas como Saúde, transporte e assistência social.

PRIORIDADE

Para a eleição deste ano, o TRE-SP contará com 35.371 seções acessíveis no Estado para facilitar o exercício do voto de pessoas idosas e com deficiência. Esses espaços atendem o eleitorado com dificuldade motora ou restrição de mobilidade.

Pessoas com 60 anos ou mais têm direito a atendimento prioritário, assim como pessoas com deficiência, gestantes, com criança de colo e lactantes, entre outras. Quem tem 80 anos ou mais possui prioridade absoluta, sendo sempre os primeiros da fila. A lei 14.364/22 também garante prioridade aos acompanhantes.