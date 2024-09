Giselle Itié chora ao fazer forte relato: - Perdi minha virgindade em um estupro

Giselle Itié é uma das comandantes do podcast Exaustas ao lado de Samara Felippo e Carolinie Figueiredo. Na estreia do programa, na noite de quinta-feira, dia 26, a artista não conseguiu conter as lágrimas ao relembrar traumas do passado e revelar que sofreu abuso sexual quando tinha 17 anos de idade.

A apresentadora começou contando que notou mudanças em suas vida após passar pela puberdade.

- Sempre fui uma criança que não cabia na caixinha do padrão de beleza posta pela sociedade. Era desengonçada, usava aparelho, não era vista como uma criança bonita. Não mesmo. Só que quando comecei a entrar na adolescência, meu corpo se transformou, e muito. Minha vida se transformou.

Ela começa a ficar com a voz embargada quando fala sobre como seu corpo passou a ser objetificado conforme ficava mais velha e entrava na adolescência.

- A forma como meninos e homens me olhavam e me tratavam era nojento. Foi nesse momento que eu comecei a entender que meu corpo não era mais meu, era um espaço público invadido por olhares lascivos, gemidos, toques, mãozadas e por aí vai. Sinceramente, eu não consigo falar detalhadamente de cada situação, porque a sensação do meu corpo ser nojento vem.

Giselle chora ao dizer que sentia tanto medo que sofria com pesadelos recorrentes e não conseguia dormir.

- Desde menina, eu comecei a ter um pesadelo recorrente, que foi até os meus 18 anos, eu no meio de uma floresta à noite e sempre fugindo de um homem, de dois, de três. Homens que eu conhecia, da família. Muitas vezes, eu não dormia porque tinha medo de ser pega no meu sonho.

Após passar por diversos traumas, a artista começou a se automutilar e tentou tirar a própria vida.

- Até que, para ajudar, meu primeiro namorado se suicidou. Foi aí que eu comecei a questionar o meu lugar na vida. Quanto mais eu me tornava mulher, mais objetificada eu me tornava, o vácuo foi crescendo e eu comecei a me machucar de verdade, a me cortar [e por aí vai]. Até que eu tentei tirar minha vida.

Giselle finaliza dizendo que passou a sofrer com distúrbios alimentares e depressão profunda após ser vítima de um estupro.

- As várias situações que me atravessavam só confirmavam o quanto o meu corpo era nojento e culpado, meu corpo era culpado. Com 17 anos de idade, eu perdi minha virgindade em um estupro. Foi nesse momento que eu me perdi de vez e compreendi o quanto eu era oca. Eu só fazia me castigar como se eu fosse culpada. E foi no silêncio que meu corpo gritava e pedia socorro. Passei a ter uma depressão profunda, bulimia, anorexia nervosa, eu me cortava e tudo o que eu queria era desaparecer de vez.

[ATENÇÃO: caso você tenha depressão ou pensamentos suicidas, procure apoio no Centro Voluntário à Vida pelo telefone 188]