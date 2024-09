Manicure é morta a tiros por ex em São Bernardo

Uma mulher foi morta pelo ex-companheiro na noite de terça-feira (26), na Rua Efraim Ramos da Silva, no bairro Botujuru, em São Bernardo. O homem foi até a casa da vítima e atirou quatro vezes contra ela e depois atentou contra a própria vida.

Sandra Barbosa da Silva, 38 anos, foi assassinada por Luan do Nascimento Mendes, 36. Segundo informações do BO (Boletim de Ocorrência), Sandra foi atingida por tiros no tórax, nuca, coxa esquerda e panturrilha. Já o assassino apresentava um ferimento na têmpora, indicando que ele se suicidou com a mesma arma usada no feminicídio.

A casa onde tudo aconteceu também era utilizada por Sandra para o trabalho como manicure.

O CRIME

A Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência de violência doméstica e, ao chegar ao local, encontrou sinais de desordem no imóvel, como malas abertas e guarda-roupas revirados, sugerindo que Sandra planejava deixar a residência. Uma pistola calibre 9 milímetros foi apreendida, assim como munições e seis estojos deflagrados, um deles, na rua, o que podem indicar que os disparos começaram do lado de fora da casa.

No momento do crime, a filha de Sandra, de 5 anos, não estava no local e foi deixada sob os cuidados de uma vizinha. A família da vítima era aguardada na cidade. Até o momento, o Conselho Tutelar não foi acionado, já que a criança está em segurança.

Outra vizinha foi qualificada como testemunha por ter ouvido os disparos, mas ainda não compareceu à delegacia para prestar depoimento. As investigações continuam para apurar mais detalhes sobre o caso.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), os corpos foram encaminhados ao IML e a arma do crime acabou apreendida. O caso foi registrado como feminicídio e suicídio consumado pelo 3º DP de São Bernardo.