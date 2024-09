Channing Tatum e Jenna Dewan chegam a um acordo e conseguem se divorciar após seis anos

Divórcio oficializado! Channing Tatum e Jenna Dewan finalmente chegaram a um acordo e estão oficialmente divorciados após seis anos. As informações são do TMZ.

Sem maiores informações, o veículo informou que os detalhes do acordo entre eles não são públicos. Channing e Jenna estavam decidindo sobre os seus bens e quem ficaria com o que. Além da pensão alimentícia. Agora, após tudo decidido, eles aguardam a aprovação do juiz para colocar um ponto final na situação.

Vale pontuar que os dois se separaram em 2018, e são pais de Everly, de 11 anos de idade.

Atualmente o ator está noivo de Zoë Kravitz.