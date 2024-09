Nua, Catherine Zeta-Jones pretende se dar de presente para Michael Douglas

Eita! Catherine Zeta-Jones usou as redes sociais para contar o que pretende dar de presente para seu marido Michael Douglas em seu aniversário de 80 anos de idade.

A atriz resgatou uma foto nua de quando era mais jovem e escreveu uma legenda bem sugestiva.

No meu traje de aniversário. Depois de mais de 25 anos partilhando o dia do meu aniversário com o meu marido, estou ficando sem ideias para presentes! Esta é a opção de presente número dois. Bolas de golfe sendo a opção um, claro, escreveu.

Lembrando que os dois fazem aniversário na mesma data: 25 de setembro. A noite deve ter sido quente, não?