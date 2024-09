Ramalhão segue com planejamento para os torneios do próximo ano

Com o retorno à Série A-1 do Campeonato Paulista como objetivo principal e a disputa da Série D do Brasileiro com foco secundário, o Santo André continua a planejar a próxima temporada.

Segundo a diretoria, foram concluídas as negociações para a manutenção de alguns dos atletas que se destacaram na campanha na Quarta Divisão nacional deste ano, quando o Ramalhão acabou eliminado na primeira fase.

“Estamos trabalhando de forma direta para formatar um orçamento realista e responsável para o ano de 2025, mas que nos coloque em condições diretas para brigarmos pela classificação e pelo acesso no Campeonato Paulista”, revela Ramon Bisson, executivo de futebol do clube.

Sem revelar os nomes dos reforços, a equipe garante que já deu início às conversas com novos jogadores que deverão fazer parte do elenco a partir de novembro, quando está prevista o início da preparação para a disputa da Série A-2 do Paulista de 2025.