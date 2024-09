2º Festival de Cinema de S.Bernardo abre inscrições

Referência no Brasil e América Latina, a história atual da Cia. Cinematográfica Vera Cruz será ressignificada com a realização do 2º Festival de Cinema de São Bernardo, programada para o período entre 24 e 30 de novembro nos lendários estúdios. As inscrições poderão ser realizadas até 7 de outubro.

A segunda edição do festival envolve filmes brasileiros de abrangência nacional e suas inscrições são online e gratuitas. Poderão participar filmes de curta e longa-metragens nos gêneros de ficção, documentário e animação nas Mostras Terra do Cinema e Terra Bernardo.

As categorias de filmes, premiações e o regulamento estão disponíveis no website oficial. O festival tem por objetivo celebrar a história do cinema brasileiro, premiar e revelar artistas, obras e profissionais do cinema atual em terra de grande valor cultural e que guarda preciosas histórias do cinema nacional.

Aliado a isso, o festival promove também a introdução de jovens, iniciantes e estudantes por meio da participação em categorias de filmes com minutagem especial, compartilhando desta atmosfera e experiência competitiva única de premiação ao cinema brasileiro.